Кличко заявив, що у Києві планують встановити мобільні укриття

Модульне укриття. Ілюстраційне фото: Getty images

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, на державному рівні вже визначили вимоги до таких укриттів. Відтепер їх облаштування та закупівля відбуватимуться за чітко прописаними правилами, що має спростити процедуру та забезпечити безпечні умови для людей.

Віталій Кличко додав, що облаштування укриттів залишається одним із головних пріоритетів міста. За останні роки на це спрямували понад 7 мільярдів гривень, відремонтували майже 2 тисячі сховищ.

Реклама

Водночас цього року районні адміністрації виконали менше третини запланованих робіт на виділені 4 мільярди гривень. Частину невикористаних коштів планують спрямувати на закупівлю та встановлення мобільних укриттів у місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні.

«Мобільні укриття, безумовно, необхідні в тих місцях, де немає змоги влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які районні адміністрації не можуть використати, будуть перенаправлені на мобільні укриття. Дуже сподіваюся, що РДА впораються з цим завданням і зможуть закупити та встановити укриття належної якості», — заявив він.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтримав заяву Кличка, додавши, що «краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже чотири роки».

«Мер Кличко змінив свою позицію щодо мобільних укриттів напередодні засідання Ради оборони. Наразі на Раді оборони обговорюють процедуру, як пришвидшити цей процес. Але найефективнішим інструментом поки став публічний тиск», — написав він.

Раніше Київська міська державна адміністрація заявляла, що столична влада не має права вводити мобільні укриття в експлуатацію без змін у законодавстві. Водночас КМВА відкинула такі заяви, закликавши «не прикриватися папірцями».

Нагадаємо, у Києві голова Солом’янської райдержадміністрації Сергій Мовенко під час перевірки одного з укриттів натрапив на безхатьків, які влаштували там нічліг.