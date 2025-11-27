  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Країни-партнери виділили Україні €22 млн на будівництво укриттів

Країни-партнери виділили для України 22 млн євро на будівництво укриттів. Ілюстраційне фото «МикВісті»Країни-партнери виділили для України 22 млн євро на будівництво укриттів. Ілюстраційне фото «МикВісті»

Країни-партнери оголосили про свої нові внески на будівництво укриттів в Україні на понад 22 мільйони євро.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з цих коштів 11 мільйонів євро внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму унікальному 80-річному досвіду зі створення у системи бомбосховищ.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, сім мільйонів євро внесок від Швеції, по два мільйони євро — Литви та Бельгії, 500 тисяч євро — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи.

Прем'єр також поінформувала, що сьогодні в Києві пройшло перше установче засідання Коаліції укриттів МВС України.

— Це спільна ініціатива України та Team Europe, щоб забезпечити захист для наших людей. Її мета — створення сучасної мережі укриттів цивільного захисту, включно з підземними школами й садочками, лікарнями та громадськими закладами, — пояснила Юлія Свириденко.

За її словами, наразі побудовані понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

Також вона зазначила, що уперше в проєкті Держбюджету на наступний рік передбачили один мільярд гривень на укриття у дитячих садках. Вона сподівається, що, його ухвалять наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні планують відремонтувати ще одне найпростіше укриття для населення — вартість ремонту оцінюють у понад 2,5 мільйона гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України
Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді
Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Реклама

Читайте також:

новини

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
новини

«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
новини

Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: 13 поранених, пошкоджені будинки, планетарій і стільникова вежа
Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді
Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України

НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака, — медіа

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді