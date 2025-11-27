Країни-партнери виділили Україні €22 млн на будівництво укриттів

Країни-партнери виділили для України 22 млн євро на будівництво укриттів. Ілюстраційне фото «МикВісті»

Країни-партнери оголосили про свої нові внески на будівництво укриттів в Україні на понад 22 мільйони євро.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з цих коштів 11 мільйонів євро внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму унікальному 80-річному досвіду зі створення у системи бомбосховищ.

Крім того, сім мільйонів євро внесок від Швеції, по два мільйони євро — Литви та Бельгії, 500 тисяч євро — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи.

Прем'єр також поінформувала, що сьогодні в Києві пройшло перше установче засідання Коаліції укриттів МВС України.

— Це спільна ініціатива України та Team Europe, щоб забезпечити захист для наших людей. Її мета — створення сучасної мережі укриттів цивільного захисту, включно з підземними школами й садочками, лікарнями та громадськими закладами, — пояснила Юлія Свириденко.

За її словами, наразі побудовані понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

Також вона зазначила, що уперше в проєкті Держбюджету на наступний рік передбачили один мільярд гривень на укриття у дитячих садках. Вона сподівається, що, його ухвалять наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні планують відремонтувати ще одне найпростіше укриття для населення — вартість ремонту оцінюють у понад 2,5 мільйона гривень.