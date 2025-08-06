У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Вхід в укриття у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації Сергій Мовенко під час перевірки одного з укриттів натрапив на безхатьків, які влаштували там нічліг.

Відео інциденту він опублікував у TikTok.

Кілька чоловіків спали прямо на підлозі. Мовенко розбудив їх і попросив покинути приміщення та пояснив, що укриття не призначене для постійного перебування. На прохання відреагували агресивно.

— Добрий ранок. Встаємо. Виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Чи ви тут живите? Чого ви тут спите?, — каже на відео Сергій Мовенко. — Хто ви такі?, — питає безхатько. — Голова районної адміністрації. Тут не треба відпочивати, спати. Домовились?, — відповів Сергій Мовенко. — Ти до...ся вирішив чи що?, — питає безхатько. — Ні, повірте, до…ся не так, — відповів Сергій Мовенко.

Після короткої перепалки голова району ще раз запропонував бездомним залишити укриття та поцікавився, чи не потрібна їм медична допомога. Ситуація завершилась обміном патріотичними гаслами: «Слава Україні!» — «Героям Слава!».

У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео

Після інциденту Мовенко наголосив на необхідності регулярного моніторингу стану укриттів.

— Люди відповідальні мають приходити, і бачити таку історію, де тут курять, п'ють, сплять, — сказав Сергій Мовенко.

На відео він також звертає увагу на занедбаний стан приміщення: бруд, сміття, зламані двері, відірвані розетки і явні сліди перебування людей, які палили чи розпивали алкоголь. Побачене він коментує фразами:

«Реально, хто відповідаю за цю історію?». «Що це за смітник?». «Тут взагалі розетку відірвали. Ще курять тут, так?».

Стан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відео Стан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські почали розслідування через закрите укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.