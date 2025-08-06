У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки
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- Світлана Іванченко
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14:53, 06 серпня, 2025
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У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації Сергій Мовенко під час перевірки одного з укриттів натрапив на безхатьків, які влаштували там нічліг.
Відео інциденту він опублікував у TikTok.
Кілька чоловіків спали прямо на підлозі. Мовенко розбудив їх і попросив покинути приміщення та пояснив, що укриття не призначене для постійного перебування. На прохання відреагували агресивно.
— Добрий ранок. Встаємо. Виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Чи ви тут живите? Чого ви тут спите?, — каже на відео Сергій Мовенко.
— Хто ви такі?, — питає безхатько.
— Голова районної адміністрації. Тут не треба відпочивати, спати. Домовились?, — відповів Сергій Мовенко.
— Ти до...ся вирішив чи що?, — питає безхатько.
— Ні, повірте, до…ся не так, — відповів Сергій Мовенко.
Після короткої перепалки голова району ще раз запропонував бездомним залишити укриття та поцікавився, чи не потрібна їм медична допомога. Ситуація завершилась обміном патріотичними гаслами: «Слава Україні!» — «Героям Слава!».
Після інциденту Мовенко наголосив на необхідності регулярного моніторингу стану укриттів.
— Люди відповідальні мають приходити, і бачити таку історію, де тут курять, п'ють, сплять, — сказав Сергій Мовенко.
На відео він також звертає увагу на занедбаний стан приміщення: бруд, сміття, зламані двері, відірвані розетки і явні сліди перебування людей, які палили чи розпивали алкоголь. Побачене він коментує фразами:
«Реально, хто відповідаю за цю історію?». «Що це за смітник?». «Тут взагалі розетку відірвали. Ще курять тут, так?».
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські почали розслідування через закрите укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.
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