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У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Вхід в укриття у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Вхід в укриття у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації Сергій Мовенко під час перевірки одного з укриттів натрапив на безхатьків, які влаштували там нічліг.

Відео інциденту він опублікував у TikTok.

Кілька чоловіків спали прямо на підлозі. Мовенко розбудив їх і попросив покинути приміщення та пояснив, що укриття не призначене для постійного перебування. На прохання відреагували агресивно.

— Добрий ранок. Встаємо. Виходимо. Повітряна тривога закінчилась. Чи ви тут живите? Чого ви тут спите?, — каже на відео Сергій Мовенко.

 

— Хто ви такі?, — питає безхатько.

 

— Голова районної адміністрації. Тут не треба відпочивати, спати. Домовились?, — відповів Сергій Мовенко.

 

— Ти до...ся вирішив чи що?, — питає безхатько.

 

— Ні, повірте, до…ся не так, — відповів Сергій Мовенко.

Після короткої перепалки голова району ще раз запропонував бездомним залишити укриття та поцікавився, чи не потрібна їм медична допомога. Ситуація завершилась обміном патріотичними гаслами: «Слава Україні!» — «Героям Слава!».

У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відеоУ Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео
У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відеоУ Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео
У Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відеоУ Києві голова Солом’янської райдержадміністрації під час перевірки одного з укриттів натрапив на бездомних. Скриншот з відео

Після інциденту Мовенко наголосив на необхідності регулярного моніторингу стану укриттів.

— Люди відповідальні мають приходити, і бачити таку історію, де тут курять, п'ють, сплять, — сказав Сергій Мовенко

На відео він також звертає увагу на занедбаний стан приміщення: бруд, сміття, зламані двері, відірвані розетки і явні сліди перебування людей, які палили чи розпивали алкоголь. Побачене він коментує фразами: 

«Реально, хто відповідаю за цю історію?». «Що це за смітник?». «Тут взагалі розетку відірвали. Ще курять тут, так?».

Стан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відеоСтан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відео
Стан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відеоСтан укриття у Солом’янському районі Києва. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські почали розслідування через закрите укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.

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Останні новини про: Укриття

Поліція розслідує випадок закритого укриття під час тривоги у Миколаєві
Омбудсмани виявили недоліки в деяких укриттях Миколаєва: владу просять їх усунути
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