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Поліція розслідує випадок закритого укриття під час тривоги у Миколаєві

У Миколаєві поліція розслідує випадок закритого укриття під час тривоги. Архівне фото: МикВістіУ Миколаєві поліція розслідує випадок закритого укриття під час тривоги. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві поліцейські почали розслідування через закрите укриття, до якого не змогли потрапити підлітки під час повітряної тривоги.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, вночі з 2 на 3 серпня група підлітків намагалася зайти в укриття в одному з житлових районів міста, але двері були зачинені. Поліцейські перевірили інформацію — вона підтвердилася.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція з’ясовує всі обставини та проводить необхідні слідчі дії.

«Шановні громадяни, у разі виявлення зачиненого укриття, непридатних умов у захисній споруді або якщо вам перешкоджають потрапити до неї під час повітряної тривоги, негайно повідомляйте на спецлінію 102 або звертайтесь до найближчого відділення поліції», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, деякі укриття у Миколаєві недоступні для людей з інвалідністю та не мають базових умов для перебування. 

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