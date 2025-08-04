Омбудсмани виявили недоліки в деяких укриттях Миколаєва: владу просять їх усунути

Деякі укриття у Миколаєві недоступні для людей з інвалідністю та не мають базових умов для перебування.

Ці проблеми виявили фахівці Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час перевірок укриттів у школі, дитячому садку, палаці культури та соціальних установах міста.

Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

Інспектували, як технічний стан споруд, так і елементарні умови для перебування людей у разі тривалої небезпеки: наявність води, вентиляції, освітлення, санвузлів. Крім того, доступність для маломобільних груп.

Наразі готуються звіти з рекомендаціями по усуненню недоліків. Їх передадуть місцевій владі, керівництву установ і службам, які відповідають за стан захисних споруд.

«Офіс Уповноваженого наголошує: право кожного на захист життя має бути гарантоване, особливо в умовах воєнного стану. Органи влади зобов’язані забезпечити належний стан захисних споруд — це питання не лише безпеки, а й гідності громадян», — йдеться в повідомленні.

Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області Стан укриттів у Миколаєві. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.