У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, на ньому були численні ножові поранення, — медіа

Уранці 10 грудня у центрі Києва знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка — сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, Дмитра Каденюка виявила його мати у квартирі на площі Лесі Українки в столиці. За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці — ніж.

Як зазначає «РБК-Україна», передсмертної записки не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

«Зі слів жінки відомо, що напередодні вона пішла спати, а син ще лишався у кімнаті. А вранці, коли вона йшла у вбиральню, то побачила в коридорі закривавлене тіло з ножем у руці. З її слів, квартира була зачинена, шуму вона не чула», — розповів співрозмовник видання «Українська правда».

У поліції Києва підтвердили, що в одній із квартир багатоповерхівки в Печерському районі виявили тіло 41-річного киянина з ножовими пораненнями. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

