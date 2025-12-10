Зеленський заявив про готовність до виборів за умови гарантій безпеки. Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий брати участь у президентських виборах, якщо країни-партнери допоможуть гарантувати безпеку під час голосування. Він також очікує від парламенту пропозицій щодо змін до виборчого законодавства, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

Про це глава держави сказав 9 грудня під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, пише «Українська правда».

Володимир Зеленський наголосив, що рішення щодо виборів належить українським громадянам, а не іншим державам, і заперечив можливий тиск з боку США з цього питання.

Президент підкреслив, що вибори можуть відбутися лише за умови вирішення двох ключових питань: як гарантувати безпеку під час голосування, зокрема для військових, та як змінити законодавчу базу, щоб вибори були легітимними.

За його словами, Україна може організувати голосування протягом 60–90 днів, якщо партнери допоможуть. Володимир Зеленський також зазначив, що попросив депутатів «Слуги народу» підготувати законодавчі зміни щодо проведення виборів у воєнний час і очікує відповідних напрацювань після повернення в Україну.

Глава держави назвав «неадекватними» твердження, що нібито він утримує посаду та через це триває війна.

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico стверджував, що Україна нібито «користується війною», щоб не проводити вибори, і заявив, що цей процес варто було б розпочати. Водночас він допустив, що Володимир Зеленський міг би перемогти в такому голосуванні.

Український президент уже неодноразово пояснював, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

У США також лунають заяви щодо виборів: спецпосланець президента Трампа Кіт Келлог підкреслював, що Вашингтон хотів би їх проведення після досягнення перемир’я з Росією.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Крім цього, абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.