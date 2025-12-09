«Я завжди готовий», — Зеленський прокоментував вимогу Трампа щодо виборів

Після слів Трампа Зеленський заявив про готовність провести вибори. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, коментуючи заклики президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час розмови з журналістами італійського видання «La Repubblica» у Римі.

Зазначається, що кореспонденти застали українського лідера біля готелю, коли в медіа саме з’явилися слова Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. На прохання прокоментувати заяву президента США ВолодимирЗеленський відповів коротко: «Я завжди готовий».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico стверджував, що Україна нібито «користується війною», щоб не проводити вибори, і заявив, що цей процес варто було б розпочати. Водночас він допустив, що Володимир Зеленський міг би перемогти в такому голосуванні.

Український президент уже неодноразово пояснював, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

У США також лунають заяви щодо виборів: спецпосланець президента Трампа Кіт Келлог підкреслював, що Вашингтон хотів би їх проведення після досягнення перемир’я з Росією.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Також абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.

Водночас проведене КМІС опитування свідчить, що після завершення війни 45% українців не хотіли б бачити в політиці ні чинного президента Володимира Зеленського, ні його попередника, представника опозиції Петра Порошенка.