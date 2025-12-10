У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів, архівне фото МикВісті

У Миколаєві за 2025 рік об’єднання співвласників багатоквартирних будинків подали чотири заявки на отримання компенсації за купівлю генераторів.

Про це розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов під час комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

Під час засідання депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець запитав, чи зверталися ОСББ до департаменту житлово-комунального господарства щодо отримання компенсацій на купівлю генераторів.

— Наскільки я пам’ятаю, за 2025 рік було всього чотири заявки на отримання компенсації в межах нашої програми, яка діє до кінця 2025 року за принципом 50 на 50. Кількість відключень, на жаль, лише зростає, тому такий захід ми передбачили в програмі реформування на 2026 рік. Ми плануємо закладати відповідні кошти на реалізацію цих заходів, — відповів Ігор Набатов.

Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів».

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла: що відомо

Як відомо, у Південноукраїнську місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

Під час пресконференції Південноукраїнська міська рада повідомила місцевим звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Згодом Міністерство енергетики пообіцяло переглянути чинні умови дії графіків відключення світла у місті Південноукраїнськ.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, питання підняли під час наради у Харкові, присвяченій життєдіяльності прифронтових регіонів. Серед інших тем обговорювали й ситуацію з відключеннями у Південноукраїнську.