Клуб

Дрони пошкодили обладнання електромереж на Миколаївщині

Знищені російськими обстрілами проводи обленерго. Архівне фото «МикВісті», для ілюстраціїЗнищені російськими обстрілами проводи обленерго. Архівне фото «МикВісті», для ілюстрації

Учора армія РФ атакувала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.

Про це повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в одному з обстрілів у селі Парутине пошкодили обладнання електромереж. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що Миколаїв та інші прифронтові міста отримають нове обладнання для відновлення та захисту критичної інфраструктури.

