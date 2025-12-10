Дрони пошкодили обладнання електромереж на Миколаївщині

Знищені російськими обстрілами проводи обленерго. Архівне фото «МикВісті», для ілюстрації

Учора армія РФ атакувала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.

Про це повідомила у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, в одному з обстрілів у селі Парутине пошкодили обладнання електромереж. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що Миколаїв та інші прифронтові міста отримають нове обладнання для відновлення та захисту критичної інфраструктури.