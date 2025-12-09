Трамп заявив, що Україна «ніколи не мала шансів» на вступ до НАТО

Трамп заявив, що Київ «ніколи не мав шансів» на вступ до НАТО. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що переконання щодо неможливості вступу України до НАТО існувало ще до того, як російський президент Володимир Путін висунув відповідні вимоги.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Дональд Трамп розповів, що після обрання Володимир Зеленський нібито окреслив дві цілі — повернення Криму та вступ України до НАТО. Американський лідер назвав українського президента «чудовим продавцем» і порівняв його з шоуменом та підприємцем Фінеасом Тейлором Барнумом.

Він також повторив звичну для себе тезу про те, що Володимир Зеленський «домовився з Джо Байденом» щодо фінансової допомоги США, але при цьому «втратив 25% території». Крім того, Дональд Трамп знову згадав експрезидента Барака Обаму, заявивши, що той нібито «змусив Україну відмовитися від Криму».

— Крим був серцем. Знаєте, я в душі людина, що займається нерухомістю, чи не так? Я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я щоразу дивлюся на карту, я кажу: «О, цей Крим такий гарний. Він оточений океаном з чотирьох боків», — сказав Дональд Трамп коментуючи питання окупованого півострова.

У цьому ж інтерв’ю Дональд Трамп висловив думку, що Україні варто було б провести вибори, стверджуючи, що їх «давно не проводили».

Слід зазначити, що на думку президента Володимира Зеленського, США не підтримують вступ України до НАТО, тому що це відповідає інтересам Росії.