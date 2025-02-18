«Це велике бажання Росії»: Зеленський заявив, що США не підтримують вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Америки не підтримують вступ України до НАТО.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пишуть «МикВісті».

«Україна повинна знати, від кого дійсно чекати гарантії безпеки, хто спроможний їх дати і хто дійсно їх надасть. Це не тільки про добру волю, а це про силу країни. А для чого це потрібно? А для того, щоб не було шансу повтору цієї страшної війни. І знов таки, не тому, що ми боїмося руську армію, що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні будуть знов жертви, велика кількість жертв. Ми цього не хочемо», – сказав він.

На його думку, США не підтримують вступ України до НАТО, тому що це відповідає інтересам Росії.

Реклама

«Життя – безцінне і тому для нас сильні гарантії безпеки віра в те, що Україна стане членом НАТО. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом», – додав Володимир Зеленський.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».