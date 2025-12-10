«Ми не на ярмарку», — у Радбезі ООН Україна заявила, що не віддасть свою територію Росії

Ппредставник України Андрій Мельник у Радбезі ООН заявив, що Україна не піде на поступки Росії. Фото: ZUMA Press Wire/Lev Radin

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Андрій Мельник під час засідання Ради безпеки заявив, що Україна не торгує своєю територією та суверенітетом.

Відео виступу він опублікував у соцмережі X.

Андрій Мельник наголосив, що Росія прагне капітуляції України, однак Київ на це не піде.

— Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну!, — сказав він.

Засідання Радбезу відбулося у вівторок, 9 грудня, і було присвячене посиленню атак на цивільне населення та інфраструктуру України.

Нагадаємо, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає окуповані території як російські. Водночас, якщо завтра буде припинення вогню, він готовий погодитися на тимчасову зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту, а повернення українських земель відбуватиметься пізніше дипломатичним шляхом.