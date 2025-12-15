Допомога ЗСУ: від миколаївців військовим передали необхідну техніку і обладнання
Днями від громади міста Миколаєва захисникам передали чергову партію дронів.
— Впевнений, що ці дрони допоможуть вам виконувати бойові задачі, нищити русню, оберігати мирне населення та захистити життя особового складу, — сказав секретар міської ради Дмитро Фалько.
Окрім «пташок» бійцям також передали різноманітну техніку та обладнання: від екскаватора до обігрівачів.
Військовослужбовці подякували миколаївцям за допомогу та підтримку.
Миколаївська громада й надалі підтримуватиме армію, адже це один із головних пріоритетів міста!
