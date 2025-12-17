Білий дім заперечив підготовку нових санкцій США проти енергетики Росії. Фото з відкритих джерел

Білий дім не підтвердив інформацію агентства Bloomberg про нібито підготовку Сполученими Штатами санкцій проти енергетичного сектору РФ у разі відмови Володимира Путіна від потенційної мирної угоди.

Як повідомляє Reuters, представник Білого дому заявив, що президент США наразі не ухвалював жодних нових рішень щодо санкцій проти Росії.

— Роль установ полягає в тому, щоб підготувати варіанти для виконання президентом, — сказав представник.

У Державному департаменті США додали, що не коментуватимуть наперед можливі санкційні кроки щодо Росії.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писали, що США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Володимир Путін відхилить мирну угоду. Зокрема йшлося про обмеження щодо суден так званого тіньового флоту, які використовують для перевезення російської нафти. Також під санкції можуть потрапити трейдери, які сприяють цим операціям.