Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    6 серпня, 2025

  • 34.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 34.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після скандального закону про НАБУ рейтинг Зеленського впав до 58%, — опитування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»

Рейтинг президента Володимира Зеленського знизився — наразі йому довіряють 58% українців. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще на початку червня довіра до президента була вищою — 65%. Однак на тлі ухвалення скандального закону, що скасовував незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, вона знизилася на 7 відсоткових пунктів. 

Довіра до Зеленського впала до 58%. Інфографіка: КМІСДовіра до Зеленського впала до 58%. Інфографіка: КМІС

Водночас рівень недовіри зріс — із 30% до 35%. Зменшення позитивного балансу довіри вказує на поступову втрату частини суспільної підтримки.

Найбільше рівень довіри знизився на заході України — з 73% у червні до 55% у серпні. У центральних областях показник залишився незмінним — 63%. На півдні та сході спостерігають помірне зниження — до 54–55%.

Довіра до президента в регіональному вимірі. Інфографіка: КМІСДовіра до президента в регіональному вимірі. Інфографіка: КМІС

Як пишуть у КМІС, найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років — якщо на початку літа 74% довіряли Президенту, то зараз — 59%.

Найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років. Інфографіка: КМІСНайбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років. Інфографіка: КМІС

Найчастіше респонденти висловлювали незадоволення корупцією переважно у формі корупції в країні або у владі, і лише в одиничних випадках звинувачували в корумпованості безпосереднього самого Президента, і війною.

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон №13533, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Раніше його підтримала Верховна Рада.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ
Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову
Про удари РФ, санкції та співпрацю в обороні: Зеленський поговорив з Трампом
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
новини

Росія вночі атакувала газову станцію в Одеській області: понад 2 тисяч абонентів без газу

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» не зверталось в поліцію з приводу пожежі парку у «Дружба», — депутат облради

Світлана Іванченко
новини

НАЗК знайшло порушення у декларації Фалька: секретар міськради готовий оскаржити це в суді

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Про удари РФ, санкції та співпрацю в обороні: Зеленський поговорив з Трампом
Зустріч Путіна та Зеленського: Кремль озвучив умову
Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ

Зайшли в купе, а опинились в сауні: пасажири потягу Миколаїв – Івано-Франківськ поскаржились 40-градусну спеку у вагонах

Журналісти показали, як евакуюють мешканців херсонського «Острова» з-під російських обстрілів

Енергетична незалежність півдня: як Одеса і Миколаїв борються за світло, тепло та стабільність

СТАТТЯ

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay