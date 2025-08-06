Після скандального закону про НАБУ рейтинг Зеленського впав до 58%, — опитування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: «МикВісті»

Рейтинг президента Володимира Зеленського знизився — наразі йому довіряють 58% українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще на початку червня довіра до президента була вищою — 65%. Однак на тлі ухвалення скандального закону, що скасовував незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, вона знизилася на 7 відсоткових пунктів.

Довіра до Зеленського впала до 58%. Інфографіка: КМІС

Водночас рівень недовіри зріс — із 30% до 35%. Зменшення позитивного балансу довіри вказує на поступову втрату частини суспільної підтримки.

Найбільше рівень довіри знизився на заході України — з 73% у червні до 55% у серпні. У центральних областях показник залишився незмінним — 63%. На півдні та сході спостерігають помірне зниження — до 54–55%.

Довіра до президента в регіональному вимірі. Інфографіка: КМІС

Як пишуть у КМІС, найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років — якщо на початку літа 74% довіряли Президенту, то зараз — 59%.

Найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років. Інфографіка: КМІС

Найчастіше респонденти висловлювали незадоволення корупцією переважно у формі корупції в країні або у владі, і лише в одиничних випадках звинувачували в корумпованості безпосереднього самого Президента, і війною.

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон №13533, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Раніше його підтримала Верховна Рада.