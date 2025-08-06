Після скандального закону про НАБУ рейтинг Зеленського впав до 58%, — опитування
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- Аліса Мелік-Адамян
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14:00, 06 серпня, 2025
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Рейтинг президента Володимира Зеленського знизився — наразі йому довіряють 58% українців.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Ще на початку червня довіра до президента була вищою — 65%. Однак на тлі ухвалення скандального закону, що скасовував незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, вона знизилася на 7 відсоткових пунктів.
Водночас рівень недовіри зріс — із 30% до 35%. Зменшення позитивного балансу довіри вказує на поступову втрату частини суспільної підтримки.
Найбільше рівень довіри знизився на заході України — з 73% у червні до 55% у серпні. У центральних областях показник залишився незмінним — 63%. На півдні та сході спостерігають помірне зниження — до 54–55%.
Як пишуть у КМІС, найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років — якщо на початку літа 74% довіряли Президенту, то зараз — 59%.
Найчастіше респонденти висловлювали незадоволення корупцією переважно у формі корупції в країні або у владі, і лише в одиничних випадках звинувачували в корумпованості безпосереднього самого Президента, і війною.
Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон №13533, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Раніше його підтримала Верховна Рада.
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