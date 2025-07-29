Мера Ірпеня Маркушина усунули з посади: він назвав це рейдерством

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Фото: Олександр Маркушин / Telegram

На сесії Ірпінської міської ради депутати проголосували за недовіру міському голові Олександру Маркушину та передали його повноваження секретарю ради Анжелі Макєєвій.

Відповідне відео з сесії міської ради опублікував Олександру Маркушин у Facebook.

Повідомляється, що за це рішення проголосували 28 депутатів. Мер назвав це спробою рейдерського захоплення влади та заявив, що Анжела Макєєва є «людиною колишнього мера Володимира Карплюка».

«Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію. У зал через чорний вхід поліція завела маріонеток і не дала українцям права обирати. У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник Карплюк купляє депутатів і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня. Гауляйтером Ірпінської народної республіки самопроголосили секретарку Анжелу Макєєву», — пише Олександр Маркушин.

На сайті Ірпінської міськради вже зазначено, що Анжела Макєєва виконує обов’язки міського голови.

На початку липня Олександр Маркушин повідомляв про рішення Печерського суду Києва, яким його повторно відсторонили від посади міського голови.

Нагадаємо, у січні цього року міському голові Ірпеня Олександру Маркушину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному перетині кордону в серпні 2022 року.