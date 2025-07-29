Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 34°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 34° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мера Ірпеня Маркушина усунули з посади: він назвав це рейдерством

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Фото: Олександр Маркушин / TelegramМіський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Фото: Олександр Маркушин / Telegram

На сесії Ірпінської міської ради депутати проголосували за недовіру міському голові Олександру Маркушину та передали його повноваження секретарю ради Анжелі Макєєвій.

Відповідне відео з сесії міської ради опублікував Олександру Маркушин у Facebook.

Повідомляється, що за це рішення проголосували 28 депутатів. Мер назвав це спробою рейдерського захоплення влади та заявив, що Анжела Макєєва є «людиною колишнього мера Володимира Карплюка».

«Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію. У зал через чорний вхід поліція завела маріонеток і не дала українцям права обирати. У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник Карплюк купляє депутатів і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня. Гауляйтером Ірпінської народної республіки самопроголосили секретарку Анжелу Макєєву», — пише Олександр Маркушин.

На сайті Ірпінської міськради вже зазначено, що Анжела Макєєва виконує обов’язки міського голови.

На початку липня Олександр Маркушин повідомляв про рішення Печерського суду Києва, яким його повторно відсторонили від посади міського голови.

Нагадаємо, у січні цього року міському голові Ірпеня Олександру Маркушину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному перетині кордону в серпні 2022 року.

Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
новини

Тимошенко заявила, що не дасть голоси за повернення незалежності НАБУ та САП

Світлана Іванченко
новини

Суд зменшив у майже 8 разів заставу арештованого миколаївського комунальника Бездольного — тепер за нього можуть внести всього ₴651 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

3 години тому

Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих, 42 поранених

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 28 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay