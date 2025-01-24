Суд арештував мера Ірпеня: його підозрюють у незаконному перетині кордону

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, якого підозрюють у незаконному перетині кордоні. Фото: Суспільне

Міському голові Ірпеня Олександру Маркушину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному перетині кордону в серпні 2022 року.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Зазначається, що Печерський суд Києва відправив під варту Олександра Маркушина до 22 березня 2025 року з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Крім цього, його відсторонили від роботи.

Раніше мер Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу, а також додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

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«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи “Шлях”. Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», — розповів Олександра Маркушин.

Він додав, що на день народження його сина в Італії запросив депутатів Ірпінської міськради Олександра Пащинського та Володимира Карплюка.

Олександра Маркушин стверджує, що саме колишній очільник Ірпеня Володимир Карплюк написав заяву до ДБР. Він нібито хоче тимчасово відсторонити його від посади.

За словами прокурора, Олександр Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.

Адвокат вважає, що наразі підозра необґрунтована. Згодом сторона захисту зазначала, що бере на поруки Маркушина та просила відмовити у клопотанні тримання під вартою.

«Будемо подавати апеляцію і оскаржувати це незаконне рішення», — відреагував Олександр Маркушин на обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у грудні минулого року українські прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону за останні роки. Протягом доби з України виїхали 150 тисяч громадян.