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Зафіксовано рекордну кількість перетинів кордону українцями за добу

Фіксують рекордну кількість перетину кордону за останні роки. Фото: ТСНФіксують рекордну кількість перетину кордону за останні роки. Фото: ТСН

Українські прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону за останні роки. Протягом доби з України виїхали 150 тисяч громадян.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

«Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тис. громадян — це один із найвищих показників за останні роки», — йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, збільшення кількості виїжджаючих фіксують на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Водночас, в'їзд в Україну суттєво не переважає над виїздом. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб.

У Держприкордонслужбі додали, що збільшення пасажиропотоку призводить до черг.

Раніше повідомлялось, що прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

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