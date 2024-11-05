Хотіли потрапити до Словаччини, але заблукали у горах: прикордонники затримали двох чоловіків

Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли нелегально потрапити до Словаччини, фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Виявилось, що нелегально хотіли потрапити до Словаччини.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, вони виявили під час патрулювання двох невідомих, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Під час опитування чоловіків виявилося, що ті блукають у горах уже чотири доби. Жителі Донеччини та Черкащини зізналися, що планували у незаконний спосіб потрапити до Словаччини.

Чоловіки розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання держрубежу обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

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За словами прикордонників, чоловіки ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних відтинках. Врешті, правопорушники збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби «Стужиця». Там їх і виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку з метою притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Їхню подальшу долю визначить суд.

Нагадаємо, що київські суди ухвалили перші вироки щодо чоловіків, які ухилились від призову на військову службу. Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.