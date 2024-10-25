У Києві ухвалили перші вироки за ухилення від мобілізації: покарано 7 чоловіків, ще 19 чекають рішення суду

Ухилення від мобілізації. Ілюстраційне фото.

Київські суди ухвалили перші вироки щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За інформацією правоохоронців, мешканця Солом’янського району засудили до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами наступних 5 років.

З початку 2024 року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних справах за ухилення від призову та постановлення на військовий облік. Про підозру повідомили 51 військовозобов’язаному.

Також зазначається, що здебільшого досудове розслідування розпочинають після повідомлення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У поліції нагадали, що чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Раніше повідомлялось, правоохоронці затримали 20 зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії.