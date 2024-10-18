Правоохоронці розкрили 15 корупційних схем для ухилянтів

Правоохоронці заблокували 15 схем ухилення від призову. Фото: пресслужба Нацполіції

За останні десять днів правоохоронці затримали 20 зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначили у відомстві співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласних управлінь поліції та СБУ заблокували 15 схем у різних регіонах країни.

Правоохоронці заблокували 15 схем ухилення від призову. Фото: пресслужба Нацполіції

Начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель зазначив, що серед фігурантів: керівники та члени військово-лікарських, медико-соціальних експертних та лікарсько-консультативних комісій, медичні працівники, керівники та працівники навчальних закладів, а також цивільні.

«Суми неправомірної вигоди коливалися від 500 до 12 тисяч доларів. За ці гроші вони виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби з жінками, які мають інвалідність, оновлювали дані в ТЦК з відстрочкою, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури з метою бронювання, а також зараховували на навчання до вишів, в тому числі й до іноземних», — розповів він.

Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський областях та Києві.

«До прикладу, вартість виготовлення фіктивних медичних довідок з висновком комісії про наявність груп інвалідності становила від 2 тисяч до 12 тисяч доларів, оновлення військово-облікових даних та отримання фіктивного права на відстрочку від мобілізації до 5 тисяч доларів, а «студентського квитка» — до 1,5 тисячі євро», — зазначив Рубель.

Правоохоронці повідомили, що під час проведення слідчих дій у організаторів та учасників корупційних схем вилучили близько 23 млн грн у різній валюті, а також інші речові докази.

Правоохоронці вилучили 23 млн грн. Фото: пресслужба Нацполіції

Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозри, залежно від їхніх ролей. Підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім того, декого з фігурантів відсторонили від займаних посад.

Нагадаємо, що прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Крім того, українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Раніше, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.