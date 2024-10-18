Правоохоронці розкрили 15 корупційних схем для ухилянтів
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- Світлана Іванченко
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19:12, 18 жовтня, 2024
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За останні десять днів правоохоронці затримали 20 зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії.
Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як зазначили у відомстві співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласних управлінь поліції та СБУ заблокували 15 схем у різних регіонах країни.
Начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель зазначив, що серед фігурантів: керівники та члени військово-лікарських, медико-соціальних експертних та лікарсько-консультативних комісій, медичні працівники, керівники та працівники навчальних закладів, а також цивільні.
«Суми неправомірної вигоди коливалися від 500 до 12 тисяч доларів. За ці гроші вони виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби з жінками, які мають інвалідність, оновлювали дані в ТЦК з відстрочкою, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури з метою бронювання, а також зараховували на навчання до вишів, в тому числі й до іноземних», — розповів він.
Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський областях та Києві.
«До прикладу, вартість виготовлення фіктивних медичних довідок з висновком комісії про наявність груп інвалідності становила від 2 тисяч до 12 тисяч доларів, оновлення військово-облікових даних та отримання фіктивного права на відстрочку від мобілізації до 5 тисяч доларів, а «студентського квитка» — до 1,5 тисячі євро», — зазначив Рубель.
Правоохоронці повідомили, що під час проведення слідчих дій у організаторів та учасників корупційних схем вилучили близько 23 млн грн у різній валюті, а також інші речові докази.
Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозри, залежно від їхніх ролей. Підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім того, декого з фігурантів відсторонили від займаних посад.
Нагадаємо, що прикордонники на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.
Крім того, українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.
Раніше, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.
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