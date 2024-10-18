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Незаконний перетин кордону: правоохоронці затримали 19 чоловіків

19 чоловіків затримали біля українсько-молдовського кордону. Фото: пресслужба Державної прикордонної служби України19 чоловіків затримали біля українсько-молдовського кордону. Фото: пресслужба Державної прикордонної служби України

Українські прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. 

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, затримано 19 осіб.

Правоохоронці зазначили, що чоловіки отримували вказівки від організатора через телеграм-канал. За такий інструктаж кожен з них заплатив $3-5 тисяч.

Крім того, щоб залишатися непомітними, вони розділилися на дві групи: одна складалася з 8 осіб, інша — з 11. Обидві групи були затримані за декілька кілометрів до кордону з Молдовою. На всіх затриманих складені адміністративні протоколи про правопорушення.

Раніше прикордонники вже затримували 23 чоловіків, як за вказівками телеграм-каналу намагалися дістатися Молдови. 

Як інформували прикордонники, 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон.

Крім того, затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепливсти Тису та потрапити до Угорщини.  

Як повідомлялось, на Буковині затримали сімох чоловіків, яких супроводжував місцевий житель, вони, за словами прикордонників, планували незаконно перетнути кордон з Румунією.

Нагадаємо, двох мешканців Закарпаття підозрюють у переправленні військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Їх затримали під час передачі грошей прикордоннику. Вони знаходяться під вартою.

Також нещодавно на Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.

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