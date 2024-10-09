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40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон, — прикордонники

Державна прикордонна служба України, ілюстраційне фотоДержавна прикордонна служба України, ілюстраційне фото

Щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Фактично люди тонули, не оцінивши свої сили. Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути. Неодноразово прикордонники рятували життя людям, які днями гуляли горами, але фактично були досить виснаженими через те, що йшли на такі необдумані кроки», – зазначив Демченко.

За його словами починаючи з серпня спостерігається суттєва динаміка до зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

«Більшість спроб відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Як і раніше, найбільш активними напрямками залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Польщею», — проінформував речник.  

«МикВісті» повідомляли, що прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися на човні перепристи Тису та потрапити до Угорщини. 

 

 

 

 

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