Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

На середину вересня 2025 року кількість боржників за комунальні послуги на Миколаївщині перевищила 35,7 тисяч. В Одеській області нараховується понад 17 тисяч неплатників, а на Херсонщині — 4,8 тисячі.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Найбільше боржників нині зареєстровано у Дніпропетровській області — понад 150 тисяч. Далі йдуть: Харківщина — понад 128 тисяч; Донеччина — понад 81,5 тисячі; Полтавщина — понад 57,6 тисячі; Запорізька область — понад   53,7 тисячі.

Де найбільше боржників за комуналку. Інфографіка: ОпендатаботДе найбільше боржників за комуналку. Інфографіка: Опендатабот

Згідно з даними Єдиного реєстру боржників, загалом по Україні налічується понад 788 тисяч боргових проваджень. Від початку повномасштабної війни їхня кількість зросла у півтора рази, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі (тоді було понад 344 випадків).

Найчастіше люди не сплачують за теплопостачання — понад 330 тисяч випадків. Борги за воду — 162 тисячі, житлове обслуговування — 96 тисяч, енергопостачання — понад 87,7 тисячі та газ — понад  75,5 тисячі.

За що найчастіше боргують українці. Інфографіка: ОпендатаботЗа що найчастіше боргують українці. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше боржників серед українців віком 46–60 років — майже 303 тисячі проваджень. Друге місце посідає вікова група 36–45 років: майже — 195 тисячі. Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — понад 194 тисячі.

Раніше Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях. 

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
В Укроборонпромі збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
Вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник

Даріна Мельничук

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок