Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги
- Світлана Іванченко
12:51, 26 вересня, 2025
На середину вересня 2025 року кількість боржників за комунальні послуги на Миколаївщині перевищила 35,7 тисяч. В Одеській області нараховується понад 17 тисяч неплатників, а на Херсонщині — 4,8 тисячі.
Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».
Найбільше боржників нині зареєстровано у Дніпропетровській області — понад 150 тисяч. Далі йдуть: Харківщина — понад 128 тисяч; Донеччина — понад 81,5 тисячі; Полтавщина — понад 57,6 тисячі; Запорізька область — понад 53,7 тисячі.
Згідно з даними Єдиного реєстру боржників, загалом по Україні налічується понад 788 тисяч боргових проваджень. Від початку повномасштабної війни їхня кількість зросла у півтора рази, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі (тоді було понад 344 випадків).
Найчастіше люди не сплачують за теплопостачання — понад 330 тисяч випадків. Борги за воду — 162 тисячі, житлове обслуговування — 96 тисяч, енергопостачання — понад 87,7 тисячі та газ — понад 75,5 тисячі.
Найбільше боржників серед українців віком 46–60 років — майже 303 тисячі проваджень. Друге місце посідає вікова група 36–45 років: майже — 195 тисячі. Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — понад 194 тисячі.
Раніше Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях.
