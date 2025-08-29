Борги українців за комуналку перевищили ₴100 млрд, — Держстат

Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд грн. Ілюстративне фото: varta1.com.ua

Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях.

Про це свідчать дані Держстату.

Для порівняння, наприкінці 2021 року борг перевищував лише 81 мільярд гривень, таким чином за час повномасштабної війни він збільшився на 25,6 мільярдів гривень або +31,6%.

Найбільші суми боргу припадають на постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 мільярдів гривень (33% загальної заборгованості) та постачання газу — 32,3 мільярди гривень (30,3%).

Решта боргів розподіляється наступним чином:

електроенергія — 17,1 мільярда гривень (16%);,

холодна вода — 10,2 мільярда гривень (9,5%);

управління багатоквартирним будинком — 8,8 мільярда гривень (8,3%);

вивезення сміття — 3,1 мільярда гривень (2,9%).

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.