Клуб

В Україні хочуть автоматично блокувати майно боржників: Рада підтримала законопроєкт

В Україні хочуть автоматично блокувати майно боржників. Ілюстративне фото: varta1.com.uaВ Україні хочуть автоматично блокувати майно боржників. Ілюстративне фото: varta1.com.ua

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який має спростити процес стягнення боргів завдяки цифровим технологіям. Документ підтримали 236 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає створення єдиної автоматизованої системи, що об’єднає виконавчу службу, банки, державні реєстри та платіжні системи. Це дозволить автоматично накладати обмеження на майно боржників і прискорить виконання рішень судів.

Після внесення людини до Єдиного реєстру боржників, система автоматично:

  • заблокує будь-які угоди з нерухомістю — нотаріуси не зможуть їх посвідчити;

  • обмежить операції з банківськими рахунками;

  • заборонить реєстрацію транспортних засобів.

Також, якщо кошти боржника надійдуть на рахунок виконавчої служби, система автоматично зафіксує погашення боргу, після чого дані людини виключать із реєстру.

Зазначається, що мета закону — підвищити ефективність стягнення боргів і запобігти продажу чи переписуванню майна боржниками до повного розрахунку за зобов’язаннями.

Нагадаємо, що Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях.

