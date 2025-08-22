Кабмін обіцяє не підвищувати тарифи на світло та тепло для населення

Електромережі. Ілюстративне фото: Unsplash

Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив під час «Години запитань до уряду» у парламенті, передає «Інтерфакс-Україна».

— Ми на сьогоднішній день не розглядаємо підвищення тарифів. Ми маємо чітко усвідомлювати, що наше населення перебуває у надскладних умовах, — сказав Олексій Кулеба.

Він також зазначив, що населення на прифронтових територіях потребує додаткової допомоги держави.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня цього року дію чинного тарифу на електроенергію для населення — 4,32 гривні за кВт.