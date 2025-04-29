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Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада

Електромережі. Ілюстративне фото: UnsplashЕлектромережі. Ілюстративне фото: Unsplash

Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня цього року дію чинного тарифу на електроенергію для населення — 4,32 гривень за кВт.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. 

— Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом — 4,32 гривень за кВт годину, — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що три мільйони родини отримають житлові пільги. 

— З 1 травня у зв’язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично. Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин, — запевнив прем‘єр-міністр.

Як проінформувало Міністерство енергетики, також залишається чинним «нічний тариф» для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 гривень за кВт.

Нагадаємо, що сім громад Миколаївщини можуть отримати пільги на оплату електроенергії для жителів багатоквартирних будинків без газопостачання.

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