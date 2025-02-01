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Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Жителі семи громад Миколаївщини можуть платити менше за електроенергію: Фото: «МикВісті»Жителі семи громад Миколаївщини можуть платити менше за електроенергію: Фото: «МикВісті»

Ще сім громад Миколаївщини можуть отримати пільги на оплату електроенергії для жителів багатоквартирних будинків без газопостачання.

Відповідне рішення було прийнято 23 грудня, під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань ЖКГ, пишуть «МикВісті».

Як зазначив голова комісії Олександр Мосін, відповідні звернення надійшли від семи територіальних громад після аналогічного звернення від Снігурівської громади.

— Ми розглядали звернення Снігурівської територіальної громади, зараз на адресу Миколаївської обласної ради надійшло ще 7 звернень щодо надання такої пільги. Ця пільга надається з моменту прийняття рішення у реєстрації її у регулятора, — розповів він. 

Якщо рішення буде затверджено, пільговий тариф становитиме 2,64 грн/кВт (до 2000 кВт), що на 1,68 гривні дешевше за стандартний. Основою для цієї ініціативи стала постанова Кабміну №1479, яка набрала чинності 25 грудня 2024 року.

Серед громад, які можуть отримати знижку: Широківська, Привільненська, Ольшанська, Веснянська, Очаківська, Прибужанівська та Первомайська. Тепер питання розглянуть депутати на сесії обласної ради.

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