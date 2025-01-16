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Жителі негазифікованих будинків Снігурівщини платитимуть менше за світло

Жителі багатоквартирних будинків Снігурівської громади отримають пільги. Фото: Снігурівська міська радаЖителі багатоквартирних будинків Снігурівської громади отримають пільги. Фото: Снігурівська міська рада

Жителі багатоквартирних будинків Снігурівської громади, які не газифіковані, отримають знижений тариф на електроенергію.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта

За його словами, знижки нараховуватимуться з 1 січня 2025 року в розмірі 2.64 грн/кВт (до 2000 кВт), що на 1,68 грн менше у порівнянні зі звичайним тарифом для інших побутових споживачів. Менше за світло платитимуть мешканці 166 багатоквартирних будинків громади.

«25 грудня 2024 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №1479 і для позитивного вирішення даного питання у нас було лише кілька днів до кінця року, який минав. Незважаючи на дуже стислі терміни, ми зробили неможливе, аби наші мешканці отримали знижений тариф на електроенергію», — додав він.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 січня подорожчала послуга вивезення сміття для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5% до 15%

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