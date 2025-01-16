Жителі негазифікованих будинків Снігурівщини платитимуть менше за світло
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- Альона Коханчук
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14:12, 16 січня, 2025
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Жителі багатоквартирних будинків Снігурівської громади, які не газифіковані, отримають знижений тариф на електроенергію.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта
За його словами, знижки нараховуватимуться з 1 січня 2025 року в розмірі 2.64 грн/кВт (до 2000 кВт), що на 1,68 грн менше у порівнянні зі звичайним тарифом для інших побутових споживачів. Менше за світло платитимуть мешканці 166 багатоквартирних будинків громади.
«25 грудня 2024 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №1479 і для позитивного вирішення даного питання у нас було лише кілька днів до кінця року, який минав. Незважаючи на дуже стислі терміни, ми зробили неможливе, аби наші мешканці отримали знижений тариф на електроенергію», — додав він.
Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 січня подорожчала послуга вивезення сміття для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5% до 15%
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