Комітет Ради підтримав законопроєкт про перейменування копійки на шаг

У Раді підтримали законопроєкт про шаг замість копійки. Фото: depositphotos.com

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який передбачає перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг», і пропонує парламенту проголосувати за нього одразу, без окремого другого читання.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що за інформацією Національного банку України в обігу нині перебуває близько 14 мільярдів копійок. Водночас у разі ухвалення рішення в майбутньому планується певний час випускати лише монети номіналом «50 шагів» — орієнтовно протягом трьох-чотирьох років і в кількості кількох десятків мільйонів штук. Решта монет матиме номінал від однієї гривні і вище.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Раніше, ще у 2024 році, Національний банк виступив з ініціативою перейменування копійки на «шаг», пояснивши це прагненням відновити історичну справедливість, повернути національні традиції та остаточно усунути російську спадщину з грошової системи України, пише «УП. Життя».

Запропонована зміна викликала активні дискусії в суспільстві. Частина громадян підтримала ідею, інші ж розкритикували її як недоцільну або надто витратну. Також у соцмережах лунали зауваження щодо співзвучності назви з російською мовою.

Водночас мовознавці пояснюють, що слово «шаг» має українське походження і не пов’язане з російським значенням слова «крок». За тлумачними словниками, шаг — це дрібна монета вартістю пів копійки. Назва походить від слова «сяг» або дієслова «сягати», які були поширені в мові часів Київської Русі. Такі збіги з іншими мовами фахівці відносять до міжмовних омонімів, які мають схоже написання, але різне походження і значення.

Раніше розповідалось, що цього року українці та підприємці зберігають у банках 1,52 трильйона гривень, що на 23,4 мільярда гривень більше, ніж місяцем раніше.