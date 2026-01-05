Правоохоронця в Івано-Франківську підозрюють у привласненні ₴2,7 млн виплат батька загиблої військової «Азовсталі»
Суд заарештував заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, якого підозрюють у привласненні близько 2,7 мільйонів гривень виплат свого родича.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, ці кошти батько отримав як державну допомогу після загибелі доньки у 2022 році на «Азовсталі».
Слідчі встановили, що підозрюваний переконав родича інвестувати гроші у придбання трикімнатної квартири в новобудові Івано-Франківська. При цьому право власності на житло він оформив на свою матір. Надалі посадовець зробив у квартирі ремонт і заселився туди жити разом із родиною, запевняючи батька загиблої військової, що шукає покупців для «вигідного перепродажу».
Наразі посадовцю повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронця взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2,6 мільйонів гривень.
