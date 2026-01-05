 Суд арештував поліцейського Івано-Франківська за привласнення ₴2,7 млн виплат за загиблу військову «Азовсталі»

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Правоохоронця в Івано-Франківську підозрюють у привласненні ₴2,7 млн виплат батька загиблої військової «Азовсталі»

Правоохоронця в Івано-Франківську підозрюють у привласненні ₴2,7 млн виплат батька загиблої військової «Азовсталі». Фото: Прокуратура Івано-Франківської областіПравоохоронця в Івано-Франківську підозрюють у привласненні ₴2,7 млн виплат батька загиблої військової «Азовсталі». Фото: Прокуратура Івано-Франківської області

Суд заарештував заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, якого підозрюють у привласненні близько 2,7 мільйонів гривень виплат свого родича.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, ці кошти батько отримав як державну допомогу після загибелі доньки у 2022 році на «Азовсталі».

Слідчі встановили, що підозрюваний переконав родича інвестувати гроші у придбання трикімнатної квартири в новобудові Івано-Франківська. При цьому право власності на житло він оформив на свою матір. Надалі посадовець зробив у квартирі ремонт і заселився туди жити разом із родиною, запевняючи батька загиблої військової, що шукає покупців для «вигідного перепродажу».

Наразі посадовцю повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронця взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що депутат Первомайська підозрюється у привласненні понад 200 тисяч гривень на ремонті лікарні.

Останні новини про: Шахрайство

На Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад ₴276 тисяч на ремонті школи
На Миколаївщині жінку ошукали на понад ₴88 тисяч, пообіцявши соціальну допомогу
Шукала підробіток в інтернеті: на Миколаївщині підліток перерахувала гроші матері аферистам
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві оголосили тендер на розробку проєкту реконструкції 51 школи за ₴2 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві на Водохреща не облаштовуватимуть місця для купання: містян просять утриматися від занурення

Анна Гакман
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Шахрайство

Шукала підробіток в інтернеті: на Миколаївщині підліток перерахувала гроші матері аферистам
На Миколаївщині жінку ошукали на понад ₴88 тисяч, пообіцявши соціальну допомогу
На Миколаївщині судитимуть директора підприємства, підозрюваного у привласненні понад ₴276 тисяч на ремонті школи

ПОДІЇ

У Миколаєві на Водохреща не облаштовуватимуть місця для купання: містян просять утриматися від занурення

ЕКОЛОГІЯ

У Баштанці планують взятися за відновлення ставків та розчищення колодязів

6 годин тому

За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Юлія Бойченко

Головне сьогодні