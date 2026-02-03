Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві: викрали гроші у 36 людей на майже ₴800 тис.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині п’ятьох засуджених, які наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі, підозрюють в організації шахрайських схем із липового продажу пального за заниженими цінами та оформлення угод із нерухомістю. За даними слідства, від дій підозрюваних постраждали 36 громадян з різних регіонів України, а сума завданих збитків становить близько 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, чоловіки віком від 32 до 37 років, раніше судимі за майнові злочини, організували шахрайську схему під час відбування покарання. Вони моніторили інтернет-оголошення про купівлю або продаж нерухомості та пального, після чого зв’язувалися з потенційними жертвами.

У випадку з нерухомістю підозрювані представлялися посадовими особами та пропонували швидке оформлення документів через нібито довірених осіб. Для цього вони просили перерахувати кошти за «оціночні послуги» на вказані банківські картки.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

Паралельно, за даними слідства, підозрювані нібито заробляли з схем фейкового продажу пального. Вони контактували з покупцями, зацікавленими у великих обсягах пального, представлялися працівниками автозаправних станцій та пропонували пальне за заниженими цінами. Після отримання коштів зв’язок із покупцями припинявся.

Зазначається, що для маскування своєї діяльності підозрювані використовували різні абонентські номери, вигадані імена та банківські рахунки сторонніх осіб. Дзвінки велися так, щоб про це не знав персонал в’язниці.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у виправній колонії та за місцями реєстрації обвинувачених, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи.

Нині слідчі повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

