 Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві: 36 людей обманули на ₴800 тис.

  • вівторок

    3 лютого, 2026

  • -9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві: викрали гроші у 36 людей на майже ₴800 тис.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині п’ятьох засуджених, які наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі, підозрюють в організації шахрайських схем із липового продажу пального за заниженими цінами та оформлення угод із нерухомістю. За даними слідства, від дій підозрюваних постраждали 36 громадян з різних регіонів України, а сума завданих збитків становить близько 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, чоловіки віком від 32 до 37 років, раніше судимі за майнові злочини, організували шахрайську схему під час відбування покарання. Вони моніторили інтернет-оголошення про купівлю або продаж нерухомості та пального, після чого зв’язувалися з потенційними жертвами.

У випадку з нерухомістю підозрювані представлялися посадовими особами та пропонували швидке оформлення документів через нібито довірених осіб. Для цього вони просили перерахувати кошти за «оціночні послуги» на вказані банківські картки.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини
Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

Паралельно, за даними слідства, підозрювані нібито заробляли з схем фейкового продажу пального. Вони контактували з покупцями, зацікавленими у великих обсягах пального, представлялися працівниками автозаправних станцій та пропонували пальне за заниженими цінами. Після отримання коштів зв’язок із покупцями припинявся.

Зазначається, що для маскування своєї діяльності підозрювані використовували різні абонентські номери, вигадані імена та банківські рахунки сторонніх осіб. Дзвінки велися так, щоб про це не знав персонал в’язниці.

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини
Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини
Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція МиколаївщиниЗасуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві на 800 тисяч гривень. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у виправній колонії та за місцями реєстрації обвинувачених, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи.

Нині слідчі повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві аферисти ошукали 59-річну жінку на майже 118 тисяч гривень. Вони запропонували їй оновити картку.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Сміттєвоз Комунтрансу збив жінку в Миколаєві: у поліції розслідують смертельну ДТП
У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації
«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

Анна Гакман
новини
У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Анна Гакман
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації
Сміттєвоз Комунтрансу збив жінку в Миколаєві: у поліції розслідують смертельну ДТП

У Миколаєві замінили майже 40% теплових мереж

У Миколаєві за січень померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Росіяни дев’ять разів за добу обстрілювали громади Миколаївщини