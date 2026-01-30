«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв

Шахрайство. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

У Миколаєві аферисти ошукали 59-річну жінку на майже 118 тисяч гривень. Вони запропонували їй оновити картку.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, потерпілій зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Чоловік повідомив про нібито завершення строку дії банківської картки жінки та запропонував «оновити» інформацію дистанційно.

Діючи за інструкціями шахрая, жінка перейшла за посиланням у месенджері та ввела свої конфіденційні дані. Після цього з її рахунку зникли 118 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців, у Миколаївській області за минулий рік кількість шахрайств зменшилася майже вдвічі, однак випадки онлайн-афер залишаються поширеними.