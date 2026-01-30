 У 2025 році на Миколаївщині на 46% зменшилася кількість справ про шахрайство

На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

У 2025 році на Миколаївщині правоохоронці відкрили понад 1,2 тисячі кримінальних проваджень за фактами шахрайства.

Про це свідчить інформація прокуратури Миколаївської області, пишуть «МикВісті».

За офіційними даними, кількість таких злочинів у регіоні зменшилася майже на 46%. Якщо у 2024 році зареєстрували 2240 випадків шахрайства, то у 2025-му — 1213.

Кількість справ про шахрайство по Україні у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботКількість справ про шахрайство по Україні у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Водночас, за даними Опендатабот, в Одеській області цей показник сягнув майже трьох тисяч справ за рік, а на Херсонщині відкрили 436 таких проваджень.

Найбільше випадків шахрайства зафіксували в Києві — 6825 справ. Далі у списку регіонів із найбільшою кількістю таких злочинів — Дніпропетровська область (4844 провадження) та Харківська область (3677 справ).

Загалом по Україні у 2025 році правоохоронці зареєстрували понад 48 тисяч кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році, коли кількість таких справ сягала майже 65 тисяч. При цьому підозру оголосили лише у кожній п’ятій справі, а до суду дійшло близько 18% проваджень.

Кількість справ про шахрайство по Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість справ про шахрайство по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області упродовж 2025 року зафіксували зростання рівня кримінальних правопорушень, однак він залишається нижчим за загальнодержавний показник.

