На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:04, 30 січня, 2026
-
У 2025 році на Миколаївщині правоохоронці відкрили понад 1,2 тисячі кримінальних проваджень за фактами шахрайства.
Про це свідчить інформація прокуратури Миколаївської області, пишуть «МикВісті».
За офіційними даними, кількість таких злочинів у регіоні зменшилася майже на 46%. Якщо у 2024 році зареєстрували 2240 випадків шахрайства, то у 2025-му — 1213.
Водночас, за даними Опендатабот, в Одеській області цей показник сягнув майже трьох тисяч справ за рік, а на Херсонщині відкрили 436 таких проваджень.
Найбільше випадків шахрайства зафіксували в Києві — 6825 справ. Далі у списку регіонів із найбільшою кількістю таких злочинів — Дніпропетровська область (4844 провадження) та Харківська область (3677 справ).
Загалом по Україні у 2025 році правоохоронці зареєстрували понад 48 тисяч кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році, коли кількість таких справ сягала майже 65 тисяч. При цьому підозру оголосили лише у кожній п’ятій справі, а до суду дійшло близько 18% проваджень.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області упродовж 2025 року зафіксували зростання рівня кримінальних правопорушень, однак він залишається нижчим за загальнодержавний показник.
