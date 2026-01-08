У Миколаєві 64-річна жінка втратила понад 130 тисяч гривень, намагаючись оформити соцдопомогу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:04, 08 січня, 2026
-
У Миколаєві 64-річна мешканка стала жертвою шахраїв, намагаючись оформити соціальну допомогу через месенджер. З її банківської картки вкрали понад 130 тисяч гривень.
Про це повідомили в ГУ Нацполції в Миколаївській області. За словами жінки, в одному з чатів месенджера вона побачила повідомлення про можливість отримати соціальну виплату. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела свої персональні дані та реквізити банківського рахунку. Згодом з її картки зняли близько 130 тисяч гривень.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — «Шахрайство».
Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватися правил фінансової безпеки: не переходити за сумнівними посиланнями, не повідомляти персональні дані та реквізити банківських карток, а інформацію про соціальні виплати перевіряти виключно через офіційні джерела.
Нагадаємо, раніше у Первомайську підліток шукала підробіток в інтернеті й випадково перерахувала гроші матері аферистам.
Останні новини про: Шахрайство
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.