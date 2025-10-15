  • середа

Тисячні штрафи та позбавлення прав: в Україні планують ввести нову систему покарань для водіїв

В Україні готують законопроєкт, який запровадить п’ятибальну систему покарань для водіїв. Фото: Миколаївська міська радаВ Україні готують законопроєкт, який запровадить п’ятибальну систему покарань для водіїв. Фото: Миколаївська міська рада

В Україні готують законопроєкт, який запровадить п’ятибальну систему покарань для водіїв та нову градацію штрафів за перевищення швидкості.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає «Телеграф».

Бали за порушення

За словами Крейденка, система буде схожою на європейську, зокрема польську модель.
За кожне порушення водієві нараховуватимуть від одного до п’яти балів — залежно від тяжкості. Якщо протягом року водій набере 15 балів (або 10, якщо це початківець, який має права менше року), посвідчення тимчасово зупинять. Щоб повернути право керування, потрібно буде повторно пройти навчання та скласти іспит.

— Ми пропонуємо модель, ближчу до польської. Тобто за кожне порушення нараховується певна кількість балів — від одного до п’яти, залежно від тяжкості. Якщо за рік водій набрав 15 балів, або 10 балів, якщо він водій-початківець (має посвідчення менш як рік), то дію посвідчення тимчасово зупиняють. Щоб відновити право керування, потрібно повторно пройти навчання і скласти іспит. І це справедливо: якщо людина неодноразово порушує — вона має довести, що знає правила і здатна керувати безпечно, — зазначив Володимир Крейденко.

Інформація про бали зберігатиметься у реєстрі адміністративних порушень МВС. Перевірити свої штрафи та кількість балів водії зможуть у застосунку «Дія» або через інші електронні сервіси.

Нові штрафи за швидкість

Законопроєкт також передбачає відповідальність навіть за незначне перевищення швидкості:

  • понад 10 км/год — 340 гривень,

  • понад 20 км/год — 680 гривень,

  • понад 30 км/год — 1360 гривень,

  • понад 80 км/год — 3400 гривень.

Коли запрацює система

Законопроєкт уже готовий і проходить узгодження з профільними міністерствами та Нацполіцією. Найближчим часом його планують зареєструвати у Верховній Раді.

Раніше Кабінет Міністрів України пропонував збільшити терміни оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані автоматичними камерами.

