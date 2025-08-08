Штрафи за порушення правил дорожнього руху: уряд пропонує збільшити строки оплати

Уряд пропонує збільшити строки оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Фото: Миколаївська міська рада

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити терміни оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані автоматичними камерами.

Відповідний законопроєкт №13614 уже зареєстрований у Верховній Раді.

Нині порушники мають 10 днів з моменту набрання чинності постановою для добровільної сплати штрафу, а навіть одноденне запізнення тягне за собою подвоєння суми. Через це виникають численні скарги та судові оскарження.

Що змінюється

збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;

продовжити строк для примусового виконання постанови. А саме з 30 днів до трьох місяців.

Автори законопроєкту наголошують, запропоновані зміни дозволять:

зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;

знизити навантаження на судову систему;

забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.

В уряді вважають, що це зменшить кількість випадків подвоєних штрафів через несуттєві запізнення, знизить навантаження на суди та забезпечить дотримання принципу невідворотності покарання без порушення прав громадян.

Крім того, зміни мають усунути колізію, коли людина отримує постанову із запізненням і просто не встигає сплатити штраф у встановлений строк.

