Сертифікацію вживаних авто хочуть замінити обов’язковим техконтролем

В Україні планують замінити існуючу систему сертифікації вживаних автомобілів на обов’язковий технічний контроль.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль.

— Працюємо над законопроектом, який змінить підхід до сертифікації вживаних авто, які завозять в Україну, — повідомив Сергій Деркач.

За його словами, нинішня сертифікація часто є неефективною та схильною до корупційних ризиків.

— Вона не має аналогів у ЄС, тому плануємо її замінити на обов’язковий технічний контроль, — додав посадовець.

Нагадаємо, що в Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто.