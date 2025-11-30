  • неділя

    30 листопада, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сертифікацію вживаних авто хочуть замінити обов’язковим техконтролем

В Україні змінять порядок перевірки вживаних авто. Фото: ілюстраційнеВ Україні змінять порядок перевірки вживаних авто. Фото: ілюстраційне

В Україні планують замінити існуючу систему сертифікації вживаних автомобілів на обов’язковий технічний контроль.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль.

Реклама

— Працюємо над законопроектом, який змінить підхід до сертифікації вживаних авто, які завозять в Україну, — повідомив Сергій Деркач.

За його словами, нинішня сертифікація часто є неефективною та схильною до корупційних ризиків.

— Вона не має аналогів у ЄС, тому плануємо її замінити на обов’язковий технічний контроль, — додав посадовець.

Таким чином, вживані авто при ввезенні в країну проходитимуть не сертифікацію, а перший технічний контроль.

Нагадаємо, що в Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто.

Останні новини про: Дороги

У Миколаєві завтра обмежать рух через роботи на Варварівському мосту
На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд
В Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто
Реклама

Читайте також:

новини

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

Аліна Квітко
новини

На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Аліна Квітко
новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

В Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто
На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд
У Миколаєві завтра обмежать рух через роботи на Варварівському мосту

У Миколаєві та області очікується густий туман, — Гідрометцентр

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

10 годин тому

«Build back better». Що насправді означає принцип «відбудувати краще, ніж було» для Миколаєва?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні