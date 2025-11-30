Сертифікацію вживаних авто хочуть замінити обов’язковим техконтролем
Аліна Квітко
3:25, 30 листопада, 2025
В Україні планують замінити існуючу систему сертифікації вживаних автомобілів на обов’язковий технічний контроль.
Про це в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.
Вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль.
— Працюємо над законопроектом, який змінить підхід до сертифікації вживаних авто, які завозять в Україну, — повідомив Сергій Деркач.
За його словами, нинішня сертифікація часто є неефективною та схильною до корупційних ризиків.
— Вона не має аналогів у ЄС, тому плануємо її замінити на обов’язковий технічний контроль, — додав посадовець.
Таким чином, вживані авто при ввезенні в країну проходитимуть не сертифікацію, а перший технічний контроль.
Нагадаємо, що в Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто.
