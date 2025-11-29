В Україні можуть запровадити техконтроль на дорогах для всіх авто. Фото: ілюстраційне

В Україні планують розширити технічний контроль і запровадити його на дорогах для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС.

Він уточнив, що наразі техогляд обов’язковий лише для комерційних вантажівок та автобусів, тоді як у більшості європейських країн це стандартна вимога для всіх автомобілів.

— Наші контрольні служби повинні мати можливість зупинити авто на дорозі та перевірити його технічний стан. Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити, – зазначив Сергій Деркач.