У Миколаєві тимчасово обмежать рух на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

Сьогодні, 4 грудня, на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів обмежили рух транспорту у зв’язку з проведенням ремонту труби зливу 28-го колектора.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ Автодоріг».

— Фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» працюють над відновленням системи водовідведення, адже під час дощу цей злив не працює належним чином — і це може створювати небезпечні ситуації на дорозі, — йдеться у дописі.

Підприємство просить водіїв зменшувати швидкість на цій ділянці, уважно слідкувати за дорожніми знаками та бути уважними.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що комунальники вичистили близько 108 тонн сміття зі зливного колектора на Центральному проспекті в районі «Дормашина». Це місце залишається одним із найпроблемніших у місті — колектор забивається частіше за всі інші.