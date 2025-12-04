  • четвер

У Миколаєві тимчасово обмежать рух на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів

У Миколаєві тимчасово обмежать рух на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»У Миколаєві тимчасово обмежать рух на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

Сьогодні, 4 грудня, на розі вулиць Миколаївська та Космонавтів обмежили рух транспорту у зв’язку з проведенням ремонту труби зливу 28-го колектора.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «ЕЛУ Автодоріг».

— Фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» працюють над відновленням системи водовідведення, адже під час дощу цей злив не працює належним чином — і це може створювати небезпечні ситуації на дорозі, — йдеться у дописі.

Підприємство просить водіїв зменшувати швидкість на цій ділянці, уважно слідкувати за дорожніми знаками та бути уважними.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що комунальники вичистили близько 108 тонн сміття зі зливного колектора на Центральному проспекті в районі «Дормашина». Це місце залишається одним із найпроблемніших у місті — колектор забивається частіше за всі інші.

Читайте також:

новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Держбюджет: Миколаїв тепер повинен покривати різницю в тарифах за тепло, яку мала компенсувати держава

Аліна Квітко
новини

Ми готові, — Кім заявив, що на Миколаївщині у разі критичної ситуації з електроенергією запрацює план «Острів»

Анна Гакман
Нічна атака дронів по Одесі: семеро людей постраждали, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будинки

Ірина Олехнович

«Почалася зима, ворог хоче уразити критичну інфраструктуру», — Кім пояснив, чому росіяни почали частіше обстрілювати Миколаїв та область

«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції