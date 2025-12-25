На Одещині відкрили нову ділянку дороги Кілія — Вилкове

Оновлена ділянка дороги між Кілією та Вилкове. Фото: Одеська ОВА

В Ізмаїльському районі Одеської області офіційно відкрили нову ділянку автомобільної дороги Т-16-07 у межах населених пунктів Кілія та Вилкове. Для місцевих громад це перша повноцінна дорога на цій ділянці майже за 40 років.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, нова дорога має важливе значення для населених пунктів району, зокрема для села Ліски, яке відоме як «полунична столиця» регіону.

Під час зустрічі з жителями громади також обговорили питання меліорації земель та подальшого розвитку сільського господарства.

Окремо очільник області поінформував про ситуацію з транспортним сполученням на півдні області після російських атак на міст у районі Маяків. За його словами, рух в обох напрямках поступово стабілізується та перебуває під постійним контролем.

