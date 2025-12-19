 Військовим набагато гірше, — Арахамія закликав нардепів не «скиглити»

Арахамія розповів про кадрову кризу у Раді та закликав нардепів не «скиглити»

Арахамія розповів про кадрову кризу у Раді та закликав нардепів не «скиглити». Ілюстративне фото: УНІАНАрахамія розповів про кадрову кризу у Раді та закликав нардепів не «скиглити». Ілюстративне фото: УНІАН

Відсутність парламентських виборів в Україні через повномасштабну війну суттєво впливає на кадрову ситуацію у Верховній Раді. Частина народних депутатів, втомилися та не мають мотивації, однак замінити їх наразі не можливо.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє NV.

За його словами, у парламенті є чимало депутатів, які не можуть або не хочуть працювати, однак через відсутність виборів їх не можуть замінити.

— Є дуже багато людей, які не можуть і не хочуть далі працювати в парламенті. Але вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. Така собі проблема курки та яйця. Що з цим робити? Поки ми не маємо диво-рішень, — сказав нардеп.

Він визнав, що навколо цієї теми існує чимало маніпуляцій, а головною причиною такої ситуації назвав втому депутатів.

— Єдиний сценарій, як на мене, — казати їм усім: не скигліть, тому що військовим набагато гірше, — зазначив Давид Арахамія.

За словами Арахамії, депутатам необхідно «якийсь час протриматися, поки не з’явиться вікно можливостей для миру».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий брати участь у президентських виборах, якщо країни-партнери допоможуть гарантувати безпеку під час голосування. Він також очікує від парламенту пропозицій щодо змін до виборчого законодавства, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

