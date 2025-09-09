У Первомайську готують землю для нового поселення переселенців.Фото: Первомайська міська рада

Виконком Первомайської міської ради розпочав обговорення проєкту детального плану території по вулиці Корабельній, де планують встановити 50 модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Громада вже виділила ділянку, куди доставлять житлові модулі. Далі місцеві служби проведуть монтаж, підключення до мереж і облаштують територію. Зазначається, що у поселенні створять комфортні умови для людей, які втратили свої домівки через війну.

Схема розміщення будинків. Фото: Первомайська міська рада

Вказується, що ініціатива реалізується у партнерстві з данським фондом GAUFonden та компанією Ramboll.

Жителів громади просять ознайомитися з проєктом і надати свої пропозиції щодо розміщення будинків та зміни цільового призначення землі. Зауваження можна надсилати до 5 жовтня 2025 року на e-mail: gkhpervomaisk@ukr.net або за телефоном (05161) 7-55-93.

Раніше вже повідомлялося, що на території Первомайської громади Миколаївщини планують встановити 50 модульних будинків.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську дев’ять родин внутрішньо переміщених осіб заселилися до нових модульних будинків.