Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 26.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську готують землю для нового поселення переселенців

У Первомайську готують землю для нового поселення переселенців.Фото: Первомайська міська радаУ Первомайську готують землю для нового поселення переселенців.Фото: Первомайська міська рада

Виконком Первомайської міської ради розпочав обговорення проєкту детального плану території по вулиці Корабельній, де планують встановити 50 модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Громада вже виділила ділянку, куди доставлять житлові модулі. Далі місцеві служби проведуть монтаж, підключення до мереж і облаштують територію. Зазначається, що у поселенні створять комфортні умови для людей, які втратили свої домівки через війну.

Схема розміщення будинків. Фото: Первомайська міська радаСхема розміщення будинків. Фото: Первомайська міська рада

Вказується, що ініціатива реалізується  у партнерстві з данським фондом GAUFonden та компанією Ramboll.

Жителів громади просять ознайомитися з проєктом і надати свої пропозиції щодо розміщення будинків та зміни цільового призначення землі. Зауваження можна надсилати до 5 жовтня 2025 року на e-mail: gkhpervomaisk@ukr.net або за телефоном (05161) 7-55-93.

Раніше вже повідомлялося, що на території Первомайської громади Миколаївщини планують встановити 50 модульних будинків. 

Нагадаємо, що у Південноукраїнську дев’ять родин внутрішньо переміщених осіб заселилися до нових модульних будинків

Останні новини про: Первомайськ

У Первомайській громаді збираються закрити школу через малу кількість учнів
За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську
У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для постраждалих від насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Первомайськ

У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для постраждалих від насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн
За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську
У Первомайській громаді збираються закрити школу через малу кількість учнів

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay