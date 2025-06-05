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У Первомайську встановлять 50 модульних будинків для переселенців

У Первомайській громаді встановлять 50 модульних будинків для переселенців. Фото: Первомайська міська радаУ Первомайській громаді встановлять 50 модульних будинків для переселенців. Фото: Первомайська міська рада

На території Первомайської громади Миколаївщини планують встановити 50 модульних будинків. Земельну ділянку під поселення вже виділили, триває підготовка до реалізації проєкту.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Первомайська громада впроваджує проєкт разом із данським фондом GAUFonden. Наразі у громаді виділили земельну ділянку, де буде створене повноцінне поселення. Очікується доставка 50 житлових модулів. В свою чергу  громада виділить фінансування на підключення будинків до інженерних мереж, а також подбає про благоустрій території.

Зазначається, що подібний проєкт у співпраці з Королівством Данія вже реалізується у Доманівці, де встановили чотири будинки і ще шість заплановано. Вони призначені для тимчасового проживання переселенців, мають все необхідне: кухню, санвузол, утеплення та комунікації.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську дев’ять родин внутрішньо переміщених осіб заселилися до нових модульних будинків

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