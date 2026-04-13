 Миколаївський зоопарк: рись та пума вигодовані вдома

  13 квітня , 2026 понеділок

Працівниця зоопарку у Миколаєві вигодувала вдома рись і пуму

Працівниця Миколаївського зоопарку вигодувала рись та пуму у себе вдома. Фото: Суспільне.Миколаїв/Олександр Гордієнко

У Миколаївському зоопарку народилися рись та пума, від яких відмовилися матері. Протягом чотирьох місяців їх вигодовувала вдома працівниця зоопарку. Зараз хижі кішки живуть у зоопарку.

Про це пише «Суспільне.Миколаїв».

Заступниця завідувачки відділу хижих тварин Миколаївського зоопарку Тетяна Сінджоян розповіла, що рись Марисю мама вигодовувала два тижні, але потім перестала. Спочатку за хижою кішкою доглядав ветеринар, але згодом її забрала додому Тетяна. Пуму Аміну мама народила на два тижні раніше, ніж мало бути.

— Тварина, якщо бачить, що не може вигодувати або дитинча нездорове, відмовляється від своїх дітей. Так і тут: вона чомусь відмовилася. Ми не знаємо причини, але вона не годувала з перших днів, — розповіла Тетяна Сінджоян.

Рись Марися і пума Аміна поруч під час прогулянки. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Тому дві хижі кішки та домашній кіт Тетяни почали жити разом. Жінка разом із родиною доглядала за ними вдома протягом чотирьох місяців та штучно вигодовувала.

— Молоко спеціальне. Вигодовували їх точно так, як своїх дітей. Спочатку — кожні дві години, вночі ми прокидалися, оскільки в природі їхня мама їх вилизує, стимулюючи, щоб вони оправилися. Так само я це робила — стимулювала. Годувала з пляшечки", — розповіла Тетяна Сінджоян.

Марися та Аміна привчилися до лотка, у чому допоміг кіт Тетяни. А сама жінка привчила їх і до поїздок в автомобілі.

Щоб не залишати тварин самих, Тетяна щодня брала їх із собою на роботу в зоопарк.

Рись Марися і пума Аміна на прогулянці. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
Тетяна разом із пумою Аміною та риссю Марисею під час щоденного вигулу. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Тварини також спали разом із людьми, дружили з усіма мешканцями квартири, а рись іноді навіть «дивилася» телевізор.

Зараз Марися та Аміна живуть у вольєрі зоопарку, але залишаються нерозлучними. Вони відгукуються на імена і ходять на прогулянку з Тетяною.

— Поки що вони одна без одної нікуди. Дві сестри, — зазначила Тетяна.

Вона додала, що пума більш рухлива, тому їй одразу потрібно набігатися та настрибатися. Рись більш спокійна, але перші хвилини поза вольєром також активна.

Нагадаємо, у Миколаївському зоопарку допомогли прибрати ставки: долучилися два соціальні центри. Просили про допомогу через нестачу робочих рук.

Останні новини про: Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку розквітли підсніжники
Миколаївський зоопарк шукає волонтерів для прибирання ставків
Миколаївському зоопарку допомогли прибрати ставки: долучилися два соціальні центри
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
Останні новини про: Миколаївський зоопарк

Миколаївському зоопарку допомогли прибрати ставки: долучилися два соціальні центри
Миколаївський зоопарк шукає волонтерів для прибирання ставків
У Миколаївському зоопарку розквітли підсніжники

«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

3 години тому

На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Головне сьогодні