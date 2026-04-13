Працівниця зоопарку у Миколаєві вигодувала вдома рись і пуму

Працівниця Миколаївського зоопарку вигодувала рись та пуму у себе вдома.

У Миколаївському зоопарку народилися рись та пума, від яких відмовилися матері. Протягом чотирьох місяців їх вигодовувала вдома працівниця зоопарку. Зараз хижі кішки живуть у зоопарку.

Про це пише «Суспільне.Миколаїв».

Заступниця завідувачки відділу хижих тварин Миколаївського зоопарку Тетяна Сінджоян розповіла, що рись Марисю мама вигодовувала два тижні, але потім перестала. Спочатку за хижою кішкою доглядав ветеринар, але згодом її забрала додому Тетяна. Пуму Аміну мама народила на два тижні раніше, ніж мало бути.

— Тварина, якщо бачить, що не може вигодувати або дитинча нездорове, відмовляється від своїх дітей. Так і тут: вона чомусь відмовилася. Ми не знаємо причини, але вона не годувала з перших днів, — розповіла Тетяна Сінджоян.

Рись Марися і пума Аміна поруч під час прогулянки.

Тому дві хижі кішки та домашній кіт Тетяни почали жити разом. Жінка разом із родиною доглядала за ними вдома протягом чотирьох місяців та штучно вигодовувала.

— Молоко спеціальне. Вигодовували їх точно так, як своїх дітей. Спочатку — кожні дві години, вночі ми прокидалися, оскільки в природі їхня мама їх вилизує, стимулюючи, щоб вони оправилися. Так само я це робила — стимулювала. Годувала з пляшечки", — розповіла Тетяна Сінджоян.

Марися та Аміна привчилися до лотка, у чому допоміг кіт Тетяни. А сама жінка привчила їх і до поїздок в автомобілі.

Щоб не залишати тварин самих, Тетяна щодня брала їх із собою на роботу в зоопарк.

Рись Марися і пума Аміна на прогулянці. Тетяна разом із пумою Аміною та риссю Марисею під час щоденного вигулу.

Тварини також спали разом із людьми, дружили з усіма мешканцями квартири, а рись іноді навіть «дивилася» телевізор.

Зараз Марися та Аміна живуть у вольєрі зоопарку, але залишаються нерозлучними. Вони відгукуються на імена і ходять на прогулянку з Тетяною.

— Поки що вони одна без одної нікуди. Дві сестри, — зазначила Тетяна.

Вона додала, що пума більш рухлива, тому їй одразу потрібно набігатися та настрибатися. Рись більш спокійна, але перші хвилини поза вольєром також активна.

