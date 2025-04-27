Мер Миколаєва похвалив головного архітектора Полякова на сесії: «Вигрібає конюшні, загажені за багато років»

Будівля Миколаївської міської ради. Фото "МикВісті"

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що реорганізований Департамент архітектури та містобудування працює набагато ефективніше, ніж останні вісім років.

Про це він сказав на засіданні сесії Миколаївської міської ради у четвер, 23 квітня, повідомляють «МикВісті».

Депутатка Олена Кісельова від фракції «Європейська Солідарність» ініціювала обговорення питання продажу землі. За її словами, городяни, які мають забудову на земельних ділянках комунальної власності та мають бажання викупити землю, звертаються до міської ради, але не отримують ні позитивної, ні негативної відповіді. Вона зазначила, що питання «затримуються роками десь в кулуарах».

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що зараз немає сенсу продавати ділянки, а треба залишати їх в оренді. За його словами, коли буде готовий генеральний план міста, може виникнути необхідність викуповувати майно містян, яке стоїть на землі комунальної власності.

Також він відповів на репліку Олени Кісельової стосовно затягування розгляду земельних питань. Міський голова наголосив, що зараз Департамент архітектури працює набагато ефективніше ніж раніше.

— У нас була дуже велика проблема. Раніше департамент архітектури, бувши управлінням, мав якісь проблеми. З приходом нового архітектора (головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова, — прим.) ці управління, які об’єднались у департамент, працюють більш ефективно. На мою особисту думку. Вигрібають ті конюшні, які були загажені багато років і виносять усі проєкти рішень на голосування на комісії і на сесії. Я оцінюю сьогодні ефективність новоствореного департаменту, як набагато ефективніше, як це було за останні вісім років до цього, — додав він.

Зазначимо, що Олександр Сєнкевич вважає менш ефективною роботу управління земельних ресурсів міста останні вісім років. Цей період на посаді міського голови був саме Олександр Сєнкевич, якого вперше обрали міським у 2015 році. У жовтні 2017 року його було достроково відсторонено від посади рішенням міської ради, але вже 16 березня 2018 року суд поновив його на посаді, визнавши відсторонення незаконним. У 2020 році він вдруге переміг на виборах мера.

Нагадаємо, що 25 квітня 2024 року депутати Миколаївської міської ради реорганізували управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування. Водночас проєкт рішення «Про оптимізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає створення комісії, яка займатиметься реорганізацією управління земельних ресурсів.

До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.