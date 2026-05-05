 Канада видалила Україні 12,4 млн євро на енергосистему

Канада виділила 12,4 млн євро на підготовку енергосистеми України

Енергетика. Ілюстраційне фото: МикВісті
Канада виділила Україні додаткові 12,4 мільйона євро для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, ці кошти надійшли до їхнього Фонду а загальний внесок країни тепер перевищує 57 мільйонів євро.

Фінансування вже спрямували на терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури та закупівлю необхідного обладнання для енергетичних компаній по всій країні.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що така допомога є важливою для зміцнення енергобезпеки в умовах постійних обстрілів. Паралельно з цим до України вже прямує енергетичне обладнання вартістю близько 260 мільйонів євро, яке має прибути до початку холодів.

Загалом з листопада 2025 року міжнародні партнери внесли до Фонду третину від його загального обсягу, що становить 663 мільйони євро. Сам Фонд працює з 2022 року як механізм для швидкого відновлення мереж після атак.

Нагадаємо, що Україна розпочала формування мережі «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних енергетичних кластерів.

