  • середа

    12 листопада, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення Міндіча — САП оприлюднила фрагмент розмови

Володимир Зеленський, фото: ОПВолодимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зателефонував міністру енергетики Герману Галущенку після повідомлення бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

Про це стало відомо під час виступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Вищому антикорупційному суді, пишуть «МикВісті».

Прокурор САП навів епізод записаної розмови між Германом Галущенком, Тимуром Міндічем і Олександром Цукерманом, зазначивши, що цей фрагмент демонструє «вплив Міндіча».

Реклама

— Здрастє, Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть… єсть… — відповідає Герман Галущенко.

Після цього Олександр Цукерман каже:

— А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе.

На що Тимур Міндіч відповідає:

— А, да, прочел смс-ку.

Галущенко цікавиться, що саме бізнесмен написав президенту. Міндіч пояснює:

— Что Гера хочет с тобой поговорить.

Після цього учасники розмови жартують над ситуацією, а міністр запитує Міндіча, як діяти під час спілкування з главою держави. Бізнесмен відповідає:

— Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш.

За словами прокурора, після цього Герман Галущенко вирушив на зустріч із Володимиром Зеленським.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

  • Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
  • Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
  • Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
  • Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Реклама

Читайте також:

новини

Фалько вважає недоречним робити безкоштовний проїзд у комунальному транспорті Миколаєва: «Все, що безкоштовне, — все недобре»

Юлія Бойченко
новини

Одещина в топі: понад тисячу нових кафе та ресторанів цього року

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві за 9 років кількість безпритульних тварин скоротилася майже на третину

Альона Коханчук
новини

Мешканці Центрального району Миколаєва отримали понад ₴10 млн компенсацій на відновлення пошкодженого житла

Анна Гакман
новини

ДЖКГ обіцяють до кінця року завершити ремонт на Індустріальній в Миколаєві — роботи там тривали з 2020 року

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

КОРУПЦІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Міндіч та Шефір обговорювали, як зібрати з «каси» гроші на заставу Чернишова, — прокуратура

ВІДБУДОВА

Влада Коблевого шукає інвестора, щоб збудувати вітроелектростанцію за ₴916 млн

ДЖКГ обіцяють до кінця року завершити ремонт на Індустріальній в Миколаєві: роботи там тривали з 2020 року

Головне сьогодні