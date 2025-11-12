Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення Міндіча — САП оприлюднила фрагмент розмови

Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зателефонував міністру енергетики Герману Галущенку після повідомлення бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

Про це стало відомо під час виступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Вищому антикорупційному суді, пишуть «МикВісті».

Прокурор САП навів епізод записаної розмови між Германом Галущенком, Тимуром Міндічем і Олександром Цукерманом, зазначивши, що цей фрагмент демонструє «вплив Міндіча».

— Здрастє, Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть… єсть… — відповідає Герман Галущенко.

Після цього Олександр Цукерман каже:

— А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе.

На що Тимур Міндіч відповідає:

— А, да, прочел смс-ку.

Галущенко цікавиться, що саме бізнесмен написав президенту. Міндіч пояснює:

— Что Гера хочет с тобой поговорить.

Після цього учасники розмови жартують над ситуацією, а міністр запитує Міндіча, як діяти під час спілкування з главою держави. Бізнесмен відповідає:

— Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш.

За словами прокурора, після цього Герман Галущенко вирушив на зустріч із Володимиром Зеленським.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.